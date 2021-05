Risultati Serie A – Torino-Milan 0-7: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Torino-Milan, gara della 36^ giornata di Serie A. Ecco tutti i numeri e le statistiche della partita dei rossoneri

Il Milan fa la voce grossa in zona Champions vincendo con un nettissimo 7-0 contro il Torino. Tripletta per Ante Rebic, doppietta per Theo Hernandez, gol di Brahim Diaz e Franck Kessie su rigore. Rossoneri che terminano la doppia trasferta in 3 giorni con un super passivo di 10-0 e sembrano essere ritornare le prestazioni di inizio stagione. Vincono anche le pretendenti al quarto posto, ma la squadra di Stefano Pioli non molla un centimetro e concede calcio spettacolo. Ecco tabellino e marcatori del match.