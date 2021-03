Risultati Serie A – Verona-Milan 0-2: tabellino e marcatori | News

Verona-Milan 0-2, il tabellino del match del ‘Bentegodi’

È terminato da pochi minuti, allo stadio ‘Bentegodi‘, il match Roma-Milan, match della 26^ giornata di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli sono scesi in campo con un’emergenza infortunati forse senza precedenti. Nonostante ciò, la squadra ha messo in campo una buona prestazione dal punto di vista della determinazione e della dedizione. Un match equilibrato e senza troppi spunti sbloccato da un capolavoro di Rade Krunic. Il bosniaco, dopo aver conquistato una punizione dal limite l’ha calciata in maniera perfetta sotto l’incrocio del pali. Un gol che ha permesso al Milan di andare in vantaggio negli spogliatoi.

Il secondo tempo inizia ancora meglio di come è finito il primo. Il Milan dimostra subito testa e cuore con un gol bellissimo di Diogo Dalot. Il portoghese chiude un’azione corale fantastica e permette ai suoi di conquistare un doppio vantaggio mai messo in discussione per il resto della partita. Tre punti fondamentali per continuare la corsa verso un posto in Champions League.

VERONA-MILAN 0-2

Marcatori: 27′ Krunic, 50′ Dalot (M)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter (dal 57′ Dimarco), Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso (dal 57′ Ilic), Lazović; Barák (dal 54′ Bessa), Zaccagni (dal 54′ Salcedo); Lasagna (dal 74′ Favilli). A disposizione: A. Berardi, Pandur, Lovato, Udogie, Çetin, Dawidowicz, Dimarco, Ilić, Sturaro, Bessa, Salcedo, Favilli. Allenatore: Jurić.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meïte, Kessié; Castillejo (dal 77′ Hauge), Krunić, Saelemaekers; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kjær, Kalulu, Gabbia, Brahim Díaz, Tonali, Hauge, Roback. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio (VI)

Ammoniti: Magnani (V)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

