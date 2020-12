Risultati Serie A – Sampdoria-Milan 1-2: tabellino e marcatori | Serie A News

Sampdoria-Milan 1-2, il tabellino del match di ‘Marassi’

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Vince, soffrendo, il Milan di Stefano Pioli in casa della Sampdoria di Claudio Ranieri. Senza Simon Kjær, Ismaël Bennacer, Rafael Leão e, soprattutto, Zlatan Ibrahimović, i rossoneri hanno comunque conquistato tre punti importanti in casa di una squadra ostica e rognosa.

Il risultato di Sampdoria-Milan ha cominciato a prendere forma nel finale della prima frazione di gioco, quando, al 45′, l’arbitro Gianpaolo Calvarese di Teramo ha concesso un calcio di rigore ai rossoneri per un fallo di mano, in area, di Jakub Jankto su un colpo di testa di Theo Hernández. Dagli undici metri, Franck Kessié non ha sbagliato.

Nella ripresa, poi, la partita, che il Milan ha controllato per larga parte, si è accesa nel finale. Colpo del k.o. dato da Samu Castillejo, entrato da pochissimi secondi: lo spagnolo è stato bravo ad approfittare di una bella giocata di Jens Petter Hauge e del successivo assist di Ante Rebić.

Qualche minuto più tardi, però, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Antonio Candreva, il centrocampista svedese Albin Ekdal ha trovato, sotto porta, il guizzo vincente. Gigio Donnarumma ha provato ad intervenire, ma il pallone si è insaccato alle sue spalle. Inutili, nel finale, i tentativi dei doriani di pervenire al pareggio, ancora con Ekdal.

Sampdoria-Milan 1-2 e Diavolo sempre più primo in vetta alla classifica di Serie A. Questo il tabellino completo di Sampdoria-Milan a ‘Marassi‘.

SAMPDORIA-MILAN 1-2

Marcatori: 45′ rig. Kessié (M), 77′ Castillejo (M), 83′ Ekdal (S)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszyński (20′ Colley), A. Ferrari, Tonelli, Augello (82′ Léris); Candreva, Thorsby, A. Silva (46′ Ekdal), Jankto (46′ Damsgaard); Gabbiadini (57′ La Gumina), Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Letica, Yoshida, Regini, Rocha, Verre, G. Ramírez. Allenatore: Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers (76′ Castillejo), Brahim Díaz (46′ Hauge), Çalhanoğlu (91′ Krunić); Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Dalot, Kalulu, Mionić, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Ammoniti: 5′ Kessié (M), 26′ A. Silva (S), 47′ p.t. Jankto (S)

Espulsi: nessuno.

Note: al 45′ concesso un rigore al Milan per fallo di mano di Jankto in area.

