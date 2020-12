Sampdoria-Milan 1-2: gol rocambolesco dei doriani | Serie A News

Sampdoria-Milan 1-2, ha accorciato le distanze Ekdal

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Albin Ekdal, in mischia sotto porta, ha riportato in partita i padroni di casa nel finale di Sampdoria-Milan. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il centrocampista svedese ha deviato la palla di testa verso la porta difesa da Gigio Donnarumma. Il portiere del Diavolo non è riuscito a fermare il pallone, che ha superato la linea di porta e, di fatto, chiamato in causa la ‘Goal Line Technology‘. Sampdoria-Milan 1-2. SEGUI LE FASI FINALI DEL MATCH TRA SAMPDORIA E MILAN A ‘MARASSI’ >>>