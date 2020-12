Sampdoria-Milan 0-2, primo gol in campionato per Castillejo

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Samu Castillejo, entrato da pochissimi secondi, ha raddoppiato il vantaggio rossonero in Sampdoria-Milan. Gran giocata di Jens Petter Hauge, palla dentro l’area di rigore per Ante Rebić, che, dalla sinistra, ha messo in mezzo per l’accorrente Castillejo. Sinistro ed Emil Audero è battuto. Sampdoria-Milan 0-2. SEGUI LE FASI FINALI DEL MATCH TRA SAMPDORIA E MILAN A ‘MARASSI’ >>>