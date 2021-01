Risultati Serie A – Milan-Juventus 1-3: tabellino e marcatori | News

Milan-Juventus 1-3: il tabellino del match di ‘San Siro’

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Prima sconfitta stagionale per il Milan di Stefano Pioli. Il Diavolo, pertanto, perde l’imbattibilità in questo campionato e si ferma dopo ben 27 risultati utili consecutivi in Serie A. È la Juventus dell’ex rossonero Andrea Pirlo a fare lo sgambetto ai rossoneri che, comunque, pur perdendo, restano in vetta alla classifica a +1 sull’Inter. Questa vittoria, però, rilancia le ambizioni dei bianconeri (una gara in meno) per il titolo.

Mattatore della serata è stato Federico Chiesa con un palo ed una doppietta. Un gol per tempo per l’ex viola, intervallati dal gol rossonero di Davide Calabria, oggi schierato a centrocampo per via delle tantissime assenze in casa Milan. Nella ripresa, poi, il maggior tasso tecnico della Juventus, che aveva più alternative in panchina, ha consentito di chiudere la gara ad un quarto d’ora dalla fine sull’assist Dejan Kulusevski – Weston McKennie. Qui di seguito il tabellino completo del match.

MILAN-JUVENTUS 1-3

Marcatori: 18′ e 62′ Chiesa (J), 41′ Calabria (M), 76′ McKennie (J)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot (81′ D. Maldini), Kjær (81′ Kalulu), Romagnoli, Theo Hernández; Calabria (81′ Conti), Kessié; Castillejo (87′ Colombo), Çalhanoğlu, Hauge (67′ Hauge); R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Musacchio, Duarte, Frigerio. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Frabotta (87′ Demiral); Chiesa (63′ Kulusevski), Bentancur (74′ Arthur), Rabiot, Ramsey (74′ Bernardeschi); Dybala (64′ McKennie), C. Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Di Pardo, Portanova, Fagioli, Da Graca. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Ammoniti: 60′ Bentancur (J), 72′ Danilo (J), 90′ Romagnoli (M)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

