MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Serata difficile per il Milan che gonfio di assenze perde la sua prima sfida in campionato. A San Siro si impone la Juventus per 1-3 accelerando in modo definitivo nella ripresa. 1-1 nel primo tempo con reti di Chiesa e Calabria, a pochi minuti dall’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi i rossoneri partono meglio ma sono gli ospiti ad allungare prima con Chiesa e poi con McKennie fissando il punteggio sull’1-3.

