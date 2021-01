Milan-Juventus 1-3: rete dello statunitense McKennie

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Weston McKennie, centrocampista statunitense della ‘Vecchia Signora‘, ha chiuso il risultato in Milan-Juventus a ‘San Siro‘. Azione spettacolare di Dejan Kulusevski a destra, con ingresso in area di rigore. Quindi, assist per l’accorrente McKennie che, inesorabilmente, ha battuto Gigio Donnarumma. Ora Milan-Juventus 1-3. SEGUI IL LIVE TESTUALE DEL MATCH DI ‘SAN SIRO’ >>>