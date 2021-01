Milan-Juve 0-0: si comincia | LIVE NEWS

7′ – Altro tiro rossonero con Castillejo, conclusione debole, para Szczesny.

6′ – Tiro di Hauge su schema da calcio d’angolo, palla respinta.

3′ – Reagisce subito il Milan: tiro di Leao, debole e palla fuori.

2′ – Occasionissima Juve subito con Dybala che colpisce quasi a botta sicura: Kjaer devia tra le mani di Gigio.

1′ – Calcio d’inizio di Milan-Juve: primo pallone giocato dai bianconeri.

LE DICHIARAZIONI DI LEAO NEL PRE-PARTITA

Leggi qui, prima di Milan-Juventus, le dichiarazioni di Rafael Leão e Paolo Maldini (sul calciomercato) ai microfoni di ‘Sky Sport‘.

Tra poco le dichiarazioni dei protagonisti del match ai microfoni di ‘Sky Sport‘ e ‘Milan TV‘. Restate con noi!

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Milan e Juventus nel big match di ‘San Siro‘. Vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Calabria, Kessié; Castillejo, Çalhanoğlu, Hauge; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Musacchio, Duarte, Frigerio, Brahim Díaz, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, C. Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Di Pardo, McKennie, Portanova, Arthur, Fagioli, Kulusevski, Bernardeschi, Da Graca. Allenatore: Pirlo.

MILAN-JUVENTUS LIVE ULTIME NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti a ‘San Siro‘, dove tra poco, alle ore 20:45, andrà in scena il tanto atteso Milan-Juventus, posticipo della 16^ giornata di Serie A. Le due squadre si presenteranno all’appuntamento falcidiate dalle assenze. Restate con noi per seguire la diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli: comunque vada il match, il Diavolo sarà ancora primo in classifica al termine del turno di campionato.

