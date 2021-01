Milan-Juventus, Leao: “Sappiamo cosa fare per vincere” | Serie A News

Milan-Juventus, le dichiarazioni di Leao nel pre-partita

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Milan-Juventus. La gara è valida per la 16^ giornata di Serie A e si giocherà a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Rafael Leao: “Stiamo concentrati sulla nostra partita. Una partita bella contro una bella squadra. Ma giochiamo in casa nostra e sappiamo cosa fare per giocare una buona partita e vincere. In ogni partita giochiamo sempre per vincere, come fosse una finale. Anche oggi vogliamo vincere e rimanere primi”. Calciomercato Milan – Attento Maldini, l’Inter ti soffia la punta! Vai alla news >>>