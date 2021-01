Calciomercato Milan – Attento Maldini: l’Inter ti soffia la punta | News

Calciomercato A.C. Milan: Maldini in ansia, affare a rischio?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore sportivo del Milan, è impegnato, in questi giorni, alla ricerca di un difensore e di un centrocampista per completare l’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Come noto, e come vi avevamo già anticipato in esclusiva qualche giorno fa, per la difesa il Diavolo ha praticamente chiuso l’acquisto di Mohamed Simakan. Il centrale francese dello Strasburgo, classe 2000, aspetta soltanto il via libera dal suo club per salire sull’aereo che lo porterà a Milano. Niente Chelsea o RB Lipsia: Simakan vuole solo il Milan.

A centrocampo, invece, Maldini ha intenzione di piazzare un altro colpo di calciomercato per il Milan in Francia. Si tratta di Emmanuel Kouadio Koné, classe 2001, bel prospetto del Tolosa, sul quale c’è anche la concorrenza del Leeds United del ‘Loco‘, Marcelo Bielsa. Il club transalpino lo valuta 15 milioni di euro, ma i rossoneri stanno cercando di far abbassare le richieste del Tolosa.

E per l’attacco? Maldini è stato, più volte, piuttosto chiaro in questo senso. Con Zlatan Ibrahimović (prossimo al rientro in squadra), Rafael Leão, Ante Rebić e Daniel Maldini, il settore per questa stagione è al completo. Il discorso potrebbe cambiare se, da qui al prossimo 1° febbraio, data di chiusura della sessione invernale di trattative, Colombo dovesse essere ceduto in prestito per maturare.

Al momento, però, quest’eventualità non sembra essere alle porte. Pertanto, la ricerca di un attaccante, sul mercato italiano ed internazionale, è rinviata di qualche mese. Il Milan, ad ogni modo, continua a seguire dei nomi interessanti. Uno di questi è quello di Memphis Depay, classe 1994, olandese che si svincolerà a parametro zero dal prossimo 1° luglio avendo deciso di non rinnovare il proprio contratto con i francesi dell’Olympique Lione.

Per un Milan che potrebbe non riscattare Brahim Díaz e mettere sul mercato Samu Castillejo, l’eventuale innesto di Florian Thauvin (anch’egli a parametro zero, ma dall’Olympique Marsiglia) e di Depay costituirebbe un upgrade non indifferente per una squadra pronta a dare battaglia anche in Champions League. Il Diavolo, però, dovrà fare attenzione ai cugini. Già perché l’Inter di Antonio Conte, che un attaccante lo vuole subito, rischia di beffare sul filo di lana il Milan per Depay.

I nerazzurri, infatti, sembrerebbero disposti a mettere sul piatto circa 10 milioni di euro per portare subito Depay a Milano, ma sulla sponda nerazzurra, non appena si sarà concretizzata la cessione di Christian Eriksen al miglior offerente. Nel caso non riuscisse a chiudere ora per l’olandese, ad ogni modo l’Inter lo terrebbe ‘in caldo’ per l’estate. E, a quel punto, il Milan tornerebbe prepotentemente in gioco per un derby tutto da vivere. TUTTE LE NEWS PIÙ SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN IN TEMPO REALE >>>