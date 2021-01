Calciomercato Milan – Per il difensore è duello con il Barcellona | News

Calciomercato A.C. Milan: rossoneri alla caccia di parametri zero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il mercato di gennaio è in pieno svolgimento. Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, sono impegnati, in questi giorni, a ricercare rinforzi da regalare subito al tecnico Stefano Pioli.

Gli infortuni in casa rossonera sono tanti, le necessità sono molte e, pertanto, si cercherà di chiudere al più presto un paio di trattative per completare l’organico del Diavolo in vista della seconda parte di stagione. La priorità è il difensore centrale. C’è concorrenza per Mohamed Simakan, classe 2000, di proprietà dello Strasburgo. Sul francese ci sono anche RB Lipsia, Chelsea e Liverpool.

Motivo per cui il Milan tiene in caldo le piste che portano ad Ozan Kabak (2000, Schalke 04) e Matteo Lovato (2000, Hellas Verona). Quindi, ci sarà spazio anche per un nuovo centrocampista. Sempre più lontano l’arrivo di Emmanuel Kouadio Koné, classe 2001, che dovrebbe passare al Borussia Mönchengladbach, il Diavolo si starebbe orientando sull’acquisizione di Soualiho Meïté, classe 1994, dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Maldini e Massara, comunque, guardano anche al futuro. Ed al calciomercato del Milan per l’estate 2021. I rossoneri, infatti, secondo il tedesco ‘Kicker‘, sarebbero fortemente interessati a Melayro Bogarde, classe 2002, promettente difensore olandese che, in questa stagione, gioca nella fila del TSG Hoffenheim, dove è la prima alternativa dei titolari Stefan Posch, Kevin Vogt and Kevin Agpoguma.

Il ragazzo, sotto contratto con i tedeschi fino al 30 giugno, si svincolerà a parametro zero nel corso della prossima estate. Su Bogarde, nipote di quel Winston che, per un breve periodo nel 1997, aveva indossato (da meteora) proprio la maglia rossonera, ci sarebbe però anche il Barcellona. Anzi, a detta di ‘Kicker‘, i catalani sarebbero favoriti nella corsa al cartellino di Bogarde per una serie di motivi.

Il primo, perché in panchina c’è Ronald Koeman, connazionale del giovane calciatore del TSG Hoffenheim. Il secondo è perché l’assistente di Koeman è Alfred Schreuder che, fino alla passata stagione, era proprio tecnico della Prima Squadra della formazione di Sinsheim e, pertanto, ben conosce le qualità del ragazzo, con il quale ha un rapporto personale basato sulla fiducia e sulla stima reciproca.

Per il Barça, acquisire il cartellino di Bogarde a zero sarebbe la prima, vera mossa per assicurarsi il dopo Gerard Piqué. Milan, cosa fai ora? Acceleri sul giocatore o lo lasci volare in direzione Catalogna? TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>