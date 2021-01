Calciomercato Milan – News e trattative di oggi (9 gennaio 2021) | LIVE

Calciomercato Milan LIVE: news, trattative, acquisti e cessioni del club

Il Milan pensa nuovamente ad Andrea Belotti del Torino come centravanti per la prossima stagione. C’è anche la possibilità di prendere, sempre per l’estate 2021, l’attaccante olandese Memphis Depay, che si svincolerà dall’Olympique Lione. Per l’immediato, invece, il Diavolo punta sempre il difensore francese Mohamed Simakan dello Strasburgo. Siccome, però, su di lui è piombato con decisione anche il RB Lipsia, i rossoneri potrebbero anche tornare su Ozan Kabak, centrale turco dello Schalke 04. Capitolo centrocampista: sfumato Emmanuel Kouadio Koné, che va verso il Borussia Mönchengladbach, il Milan ha avviato i dialoghi con il Torino per il prestito con diritto di riscatto di Soualiho Meïté.

CALCIOMERCATO MILAN LIVE – Da lunedì 4 gennaio e fino al prossimo lunedì 1° febbraio, in scena la sessione invernale di mercato per le 20 squadre di Serie A.

Seguite, su ‘PianetaMilan.it‘, tutti i movimenti del Milan. L’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, con il benestare del fondo Elliott Management Corporation, sono pronti a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

L'obiettivo del Diavolo resta la qualificazione in Champions League ma, vista la prima parte di stagione, sognare qualcosa in più è più che lecito.