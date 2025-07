Calciomercato Milan, Moretto: “Jashari resta una pista ancora viva”

La pista Milan, per Ardon Jashari, rischia di diventare una vera e propria telenovela di questa sessione estiva di calciomercato. Nella giornata di oggi il centrocampista svizzero non è arrivato al muro contro muro con il Bruges, presentandosi alla ripresa degli allenamenti. Per lui allenamento differenziato per recuperare la condizione, allineandosi così al resto della squadra.