Calciomercato Milan, Moretto: “Difficoltà per Doué dello Strasburgo”

Calciomercato Milan, capitolo terzini. Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, parla delle difficoltà per arrivare a Guéla Doué

Igli Tare vuole consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri due terzini entro sabato, quando il Milan partirà per la tournée estiva. Tanti nomi sono stati fatti negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Per la fascia destra, il Milan ha un nome preferito, in cima alla lista dei suoi obiettivi. Si tratta di Guela Doué, calciatore dello Strasburgo.