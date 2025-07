Il Milan e la dinastia croata: da Boban a Modric, un legame di classe

Più recentemente, Ante Rebic ha rappresentato un'altra storia di successo, almeno nella sua fase iniziale. Arrivato nel 2019, l'attaccante ha offerto un contributo significativo alla rinascita del Milan, specialmente nella stagione del ritorno in Champions League . Gli infortuni e l'esplosione di Rafa Leao lo hanno poi messo in secondo piano.

Non sono mancate, purtroppo, le delusioni. Nikola Kalinic, acquisto dell'era Yonghong Li, si rivelò un flop da 25 milioni di euro, ben lontano dalle aspettative riposte su di lui. Un caso di "poteva andare meglio" è invece quello di Mario Pasalic: il centrocampista, nella sua unica stagione in prestito (2016/17), non sfigurò affatto, segnando anche il rigore decisivo per la Supercoppa Italiana a Doha.