Mercato Milan, PSG su Leao dopo il Mondiale: Campos punta sul portoghese

Il Paris Saint-Germain ha vissuto una stagione di alti e bassi vertiginosi. Dopo aver dominato la finale di Champions League con un perentorio 5-0 sull'Inter, la squadra di Luis Enrique ha affrontato un Mondiale per Club da favorita, salvo poi cadere malamente nella finalissima di New York, battuta per 3-0 da un Chelsea di Maresca a dir poco implacabile. Una serata da dimenticare, in cui nulla ha funzionato per i parigini, che ha sollevato non pochi interrogativi sulla profondità della loro rosa.