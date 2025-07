Milan, Saelemaekers terzino? Il precedente col Torino dice che ...

Milan, Saelemaekers terzino? I rossoneri sono al momento impegnati con il raduno a Milanello con Massimiliano Allegri che non ha molti giocatori da utilizzare in particolare in due reparti: i terzini e la punta centrale. Se per l'attacco si attende il ritorno di Santiago Gimenez dalla Gold Cup col Messico, per la difesa si aspetta un mercato al rilento. Brown saltato, Doué molto difficile, al momento Allegri si deve affidare ai giovani come Bartesaghi, Magni e Jimenez. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il nuovo allenatore rossonero starebbe pensando di arretrare Saelemaekers come terzino destro e spostare Pobega da centrocampista a terzino sinistro, almeno come soluzioni di emergenza.