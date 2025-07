Calciomercato Milan. Come riporta La Repubblica, Igli Tare vorrebbe acquistare entro sabato due terzini per Allegri. Ecco svelato il budget.

Il Milan partirà questo sabato per la tournée tra Asia e Oceania. Entro questa data sarebbe ottima cosa acquistare sul mercato alcuni tasselli fondamentali per completare l'organico. Ad ora, infatti, la rosa del Milan presenta una carenza evidente: quella riguardante gli esterni bassi. A causa degli addii di Alessandro Florenzi e Kyle Walker a destra, e di Theo Hernandez a sinistra, i rossoneri devono correre ai ripari.

Il calciomercato del Milan, però, sembra abbastanza bloccato. Ogni trattativa procede a rilento e spesso fatica a concludersi. Due esempi lampanti: l'affare Archie Brown saltato e il braccio di ferro con il Bruges per Ardon Jashari. In questi giorni il DS Igli Tare vorrebbe accelerare per chiudere la pratica terzini, garantendo a Massimiliano Allegri un reparto difensivo adeguato per affrontare la tournée.