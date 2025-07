Calciomercato Milan, nuovo attaccante: ecco il piano per Vlahovic

Calciomercato Milan, fari puntati su Vlahovic per l'attacco — Il Milan, ovviamente, non sta guardando solo a Vlahovic per questa finestra di calciomercato, ma ha chiesto informazioni anche per Victor Boniface del Bayer Leverkusen (costo, 40 milioni di euro più 10 di bonus) e Nicolas Jackson del Chelsea (valutazione ancora maggiore).

Motivo per cui bisogna guardare bene l'evoluzione della vicenda Vlahovic in ottica rossonera. Ha detto di no al Fenerbahçe e non ha ricevuto altre offerte interessanti. Di rinnovo con la Juventus non se ne parla e, qualora dovesse restare, dovrebbe lottarsi il posto con Jonathan David e Randal Kolo Muani, partendo sicuramente dietro nelle gerarchie.

La Juve vuole monetizzare dalla sua cessione e, soprattutto, liberarsi dallo stipendio di 12 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio che, ovviamente, non incoraggia le pretendenti. Per il quotidiano sportivo nazionale, il Milan - per Vlahovic - è senza dubbio una grossa opportunità, una di quelle che lo stuzzica, anche se per questa stagione i rossoneri non giocheranno le coppe europee.

Il legame con Massimiliano Allegri, infatti, è forte. I due si sono sentiti anche dopo l’addio del livornese alla panchina bianconera. Vlahovic sarebbe contento di tornare a lavorare con Allegri. Qui, però, entrano in ballo le questioni economiche. Affinché il matrimonio di calciomercato tra Milan e Vlahovic possa andare a buon fine, sono necessarie assolutamente due condizioni.

Ecco come potrebbe tornare a lavorare con Allegri — La prima è che Vlahovic si svincoli dalla Juve o vada via a prezzo di saldo (in entrambi i casi con una buonuscita). La seconda è che accetti un ingaggio dimezzato (intorno ai 6 milioni di euro netti a stagione) al quale aggiungere bonus legati alla vittoria del campionato e (magari) della classifica dei bomber.

Intavolare un’operazione ora è prematuro, ma tra una ventina di giorni le condizioni potrebbero essere diverse e i margini di manovra maggiori. Ecco perché i contatti con Boniface vengono tenuti vivi, ma il nome in alto nella lista resta quello di Vlahovic.