Sportiello all’Atalanta, Terracciano vice Maignan al Milan: una curiosità

Terracciano al Milan, non succedeva dal 1990: la curiosità

Con l'eventuale arrivo di Pietro Terracciano, il Milan avrà in rosa due calciatori con lo stesso cognome, visto che in squadra c'è già un altro Terracciano ovvero Filippo. Non succedeva dai tempi dei Galli – Filippo e Giovanni – presenti in rosa tra il 1986 e il 1990.