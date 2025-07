Calciomercato Milan, Maignan dice no al Galatasaray: ecco il retroscena

Come ricorda questa mattina Il Giornale, prima dell'inizio del Mondiale per Club, Mike Maignan voleva fortemente trasferirsi al Chelsea. Tuttavia, i Blues e il Milan non hanno mai trovato un accordo e la trattativa è quindi saltata. Nelle settimane successive, come già riportato, anche il Galatasaray si era interessato al portiere francese, che però ha rifiutato l’offerta del club turco.