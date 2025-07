Calciomercato Milan: operazione Nava, il giovane portiere verso la Cremonese

secondo quanto riportato da Luca Bendoni, è in fase avanzata con la Cremonese per la cessione a titolo definitivo del portiere Lapo Nava

Il Milan è impegnato sul fronte mercato in uscita e, secondo quanto riportato da Luca Bendoni, è in fase avanzata con la Cremonese per la cessione a titolo definitivo del giovane portiere Lapo Nava. Il club rossonero, tuttavia, non intende rinunciare completamente al controllo sul futuro del giocatore: l'accordo includerebbe una percentuale sulla sua futura rivendita.