Dall’addio di Theo a Fran Garcia: il Milan guarda ancora al Real Madrid per la fascia

Fran Garcia è un nome che entusiasma per le sue caratteristiche. Considerato uno dei terzini sinistri più veloci al mondo, vanta uno scatto e una velocità di 34.6 km/h , rendendolo letale nel lanciarsi alle spalle dei marcatori e ripartire. Non solo rapidità: possiede anche una buona forza fisica che gli permette di imporsi nei duelli e nel gioco aereo. Le sue doti tecniche includono un ottimo controllo palla, abilità nei cross e una visione di gioco che lo rende prezioso nella costruzione della manovra.

Cresciuto nel vivaio del Blancos, ha debuttato in prima squadra nel 2018 e ha maturato esperienza in prestito al Rayo Vallecano. Tornato al Real nel 2023, ha contribuito alla vittoria de LaLiga 2023-2024 con due assist decisivi contro il Real Sociedad e un gol contro il Granada. Ha persino lasciato il segno nel Mondiale per Club con una rete contro il Borussia Dortmund.