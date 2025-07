Calciomercato Milan, Al-Nassr su Pulisic: la volontà dello statunitense

Christian Pulisic via dal Milan in questo calciomercato estivo? Il numero 11 statunitense è corteggiato dagli arabi dell'Al-Nassr

Christian Pulisic via dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato? Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nelle scorse ore, siano arrivati voci di un forte interesse dell'Al-Nassr, club della Saudi Pro League nella cui squadra milita Cristiano Ronaldo, per il numero 11 statunitense dei rossoneri.