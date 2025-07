Calciomercato Milan, terzino sinistro: spunta qualche nome alternativo

Il calciomercato del Milan è in pieno fermento: l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri vogliono rinforzare la squadra in ogni settore. Messo (quasi) a posto il centrocampo, con l ricerca dell'attaccante spostata più in avanti nel corso di questa sessione estiva, è la difesa il settore che necessita di innesti urgenti. In particolare sulle due fasce, nel ruolo di terzini. Oggi concentriamo la nostra attenzione sulla corsia di sinistra. PROSSIMA SCHEDA