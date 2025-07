Mercato Napoli, Lucca verso il trasferimento in azzurro: niente Milan nel suo futuro

Calciomercato Napoli, Lucca quasi azzurro: il Milan lo saluta

La formula dell'operazione prevede un prestito con obbligo di riscatto, fissato a ben 35 milioni di euro. L'obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis è quello di portare Lucca in città già nella giornata di domani, per metterlo subito a disposizione della squadra.Questo sviluppo costringe diverse squadre a depennare il nome di Lucca dalla propria lista degli obiettivi. Tra queste c'è anche il Milan, che pur avendo monitorato da vicino l'evoluzione dell'attaccante, non ha mai affondato il colpo in questa sessione estiva di mercato.