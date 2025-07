Calciomercato Milan, sondaggio del Sassuolo per Adli: il punto

Yacine Adli è fuori dal progetto Milan. La decisione di Allegri e della società è definitiva, tanto che in questi giorni il centrocampista sta iniziando la preparazione estiva con il Milan Futuro . Si tratta ovviamente di una sistemazione momentanea: Adli non potrebbe nemmeno giocare per la seconda squadra rossonera poiché ha più di 50 presenze in Serie A.

Calciomercato Milan, non solo Napoli per Adli: anche il Sassuolo

Quale sarà dunque il suo futuro? Il Milan sta cercando acquirenti per il giocatore che nella passata stagione è stato in prestito alla Fiorentina, e che andrà in scadenza a giugno 2026. Il riscatto per la viola, poi non esercitato, era fissato a 10,5 milioni di euro. Adesso i rossoneri lo venderebbero anche per qualcosa di meno, si parla di circa 8 milioni. Questa è la cifra riportata da Tuttomercatoweb.com.