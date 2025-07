Calciomercato Milan, Moretto: “Embolo non è sicuramente una priorità”

"Embolo, attaccante del Monaco. Ad inizio giugno vi avevo detto di come fosse stato proposto al Milan, di come alcuni intermediari lo avessero proposto al Milan. È un'opzione, non è la prima opzione, non è nemmeno la seconda. È un'opzione che il Milan tiene lì come soluzione sicuramente facile perché chiaramente il prezzo d'uscita di Embolo è un prezzo inferiore rispetto ad altri obiettivi".