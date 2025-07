Calciomercato Milan, Jashari può rompere con il Bruges: la situazione

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Ardon Jashari , classe 2002 , centrocampista svizzero di origini macedoni che il Milan ha individuato come rinforzo prioritario per il suo centrocampo in questa sessione estiva di calciomercato .

Calciomercato Milan, oggi capitolo importante della vicenda Jashari

Fin qui il Bruges non ha accettato l'offerta rossonera, concernente in 37-38 milioni di euro bonus inclusi, poiché non vorrebbe cedere il giocatore in questa finestra trasferimenti. Ma Jashari, che ha già un accordo con il Milan e che vuole giocare agli ordini di Massimiliano Allegri nella stagione 2025-2026, si sta imputando al fine di farsi finalmente vendere al club di Via Aldo Rossi.