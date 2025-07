Calciomercato Milan, Xhaka vicino all’Arabia. Moretto rivela che …

Una distanza economica che ha portato allo stop definitivo della trattativa. Anche se, secondo l'esperto di mercato il Milan poteva convincere il club tedesco presentando un offerta di 12 milioni di euro . Ora, il Leverkusen tratta la cessione di Xhaka con il club arabo , e la sensazione è che l’ex centrocampista dell’Arsenal sia ormai destinato a lasciare l’Europa per trasferirsi in Arabia Saudita .

"Granit Xhaka, uno degli obiettivi del Milan di cui vi abbiamo parlato in esclusiva, è sempre più lontano dall’Italia. La novità, che trovate anche su altri media stranieri, è che Xhaka è in trattativa con un club arabo neopromosso, chiamato Neom , che gli offre uno stipendio davvero molto importante. Quasi 10 milioni di euro netti a stagione. Rimane però da trovare l’accordo tra Bayern Leverkusen e Neon: i due club stanno trattando, ma il Leverkusen vorrebbe circa 15 milioni per la cessione" .

"Il Milan, invece, verbalmente non si è mai spinto oltre i 10 milioni. La distanza tra l’offerta rossonera e la richiesta del Bayer - che chiede tra i 15 e i 18 milioni, bonus inclusi - è quindi ancora ampia. Analizzando la situazione con diverse fonti interne alla trattativa, mi hanno detto che per 12 milioni il Milan forse avrebbe potuto chiudere, ma la società non è mai andata oltre i 10 e non ha mai veramente affondato il colpo. Di conseguenza, l’operazione si è bloccata e ad oggi il Milan è praticamente fuori. Vi confermo inoltre che non è mai stata concreta l’ipotesi Juventus per Xhaka. Se Bayern Leverkusen e Neom troveranno un accordo sulla cifra, Xhaka lascerà l’Europa".