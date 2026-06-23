L'Aston Villa ha presentato la prima offerta al Flamengo per acquistare l’ex terzino destro del Milan Emerson Royal. Secondo quanto riportato da ‘ESPN Brasil’, il club di Birmingham si sarebbe mosso concretamente per riportare il classe 1999 in Premier League. Un campionato che il giocatore ha già avuto modo di conoscere con l'esperienza al Tottenham tra il 2021 e il 2024. Il brasiliano avrebbe convinto Unai Emery, pronto a puntare sul di lui per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione.

Ex Milan, Emerson Royal verso l'Aston Villa: cifre e dettagli

La parentesi poco fortunata di Emerson Royal al Milan

La somma messa sul piatto dall'è diUn importo che coincide esattamente con l’investimento del, che la scorsa estate ha prelevato il giocatore dalper la stessa cifra. Al momento, la dirigenza del club brasiliano non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del calciatore. Ilpermette ai vertici del Flamengo di gestire la trattativa con relativa tranquillità e senza urgenza di svendere.Arrivato dalnell'estate del 2024 per 16 milioni di euro,non è mai riuscito a conquistare il popolo rossonero. Le prestazioni altalenanti e le lacune mostrate in fase difensiva lo avevano reso oggetto di frequenti critiche. In totale, il brasiliano ha collezionatocon la maglia del Milan, vincendo comunque lada titolare e offrendo prove positive nel derby di settembre e nella sfida del 'Bernabeu' contro il Real Madrid.