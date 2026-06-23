L’Aston Villa è sulle tracce di Emerson Royal: l'ex terzino del Milan potrebbe ritornare in Europa dopo una sola stagione in Brasile
Emerson Royal: "Ho scelto io di lasciare il Milan. Ai tifosi dico ..."
L'Aston Villa ha presentato la prima offerta al Flamengo per acquistare l’ex terzino destro del Milan Emerson Royal. Secondo quanto riportato da ‘ESPN Brasil’, il club di Birmingham si sarebbe mosso concretamente per riportare il classe 1999 in Premier League. Un campionato che il giocatore ha già avuto modo di conoscere con l'esperienza al Tottenham tra il 2021 e il 2024. Il brasiliano avrebbe convinto Unai Emery, pronto a puntare sul di lui per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione.
Ex Milan, Emerson Royal verso l'Aston Villa: cifre e dettagliLa somma messa sul piatto dall'Aston Villa è di 9 milioni di euro. Un importo che coincide esattamente con l’investimento del Flamengo, che la scorsa estate ha prelevato il giocatore dal Milan per la stessa cifra. Al momento, la dirigenza del club brasiliano non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del calciatore. Il contratto valido fino a dicembre 2028 permette ai vertici del Flamengo di gestire la trattativa con relativa tranquillità e senza urgenza di svendere.
La parentesi poco fortunata di Emerson Royal al MilanArrivato dal Tottenham nell'estate del 2024 per 16 milioni di euro, Emerson Royal non è mai riuscito a conquistare il popolo rossonero. Le prestazioni altalenanti e le lacune mostrate in fase difensiva lo avevano reso oggetto di frequenti critiche. In totale, il brasiliano ha collezionato 26 partite con la maglia del Milan, vincendo comunque la Supercoppa Italiana da titolare e offrendo prove positive nel derby di settembre e nella sfida del 'Bernabeu' contro il Real Madrid.
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