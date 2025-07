Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , sul giovane talento del Parma Giovanni Leoni non ci sono solo Milan e Inter . Infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano rosa, il Liverpool avrebbe inserito nella sua short list per il difensore centrale anche il giovane italiano.

Il Parma continua a chiedere 40 milioni per privarsi del proprio talento, cifra che per i due club milanesi sarebbe irraggiungibile anche in caso di cessioni importanti. I Reds, invece, sarebbero disposti a mettere sul piatto anche i 40 milioni richiesti per il promettente difensore di appena 18 anni.