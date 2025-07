Secondo quanto riferito da Romano, Milan e Atalanta hanno trovato l'accordo per il ritorno di Sportiello in nerazzurro. E Terracciano?

Il calciomercato entra nel vivo con un'operazione che ridefinisce le gerarchie tra i pali di Milan e Atalanta . Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano , Milan e Atalanta hanno trovato l'accordo per il ritorno di Marco Sportiello in nerazzurro. Il portiere classe '92, approdato al Milan nell'estate 2023 e ricoprendo il ruolo di vice Mike Maignan per due stagioni, farà dunque ritorno a Bergamo.

Mercato Milan, Sportiello lascia i rossoneri. E Terracciano...

Sportiello, che in passato ha già vestito la maglia dell'Atalanta per oltre un decennio, rientra in un ambiente familiare dove potrà ambire a un ruolo più significativo, in vista degli impegni europei della squadra.