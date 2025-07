Al momento, però, Kessie non sembra intenzionato a trasferirsi: il giocatore vuole restare in Arabia, dove ha un contratto da 20 milioni di euro all’anno fino al 2026. Vista la difficoltà dell'operazione, la Juventus valuta anche altri profili, come il classe 2001 André del Wolverhampton e l’ex Lecce Morten Hjulmand, ora allo Sporting Lisbona.