Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'ipotesi Dusan Vlahovic al Milan starebbe prendendo quota come la "soluzione più logica" in termini di sostenibilità del cartellino. L'attaccante serbo, infatti, potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per il club rossonero, in attesa di definire l'aspetto relativo all'ingaggio.