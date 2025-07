Calciomercato Milan, Colombo nel mirino di un club di Serie A

Lorenzo Colombo sembra nuovamente destinato a lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo le esperienze in prestito all'Empoli, al Monza, al Lecce, alla SPAL e alla Cremonese, un'altra squadra di Serie A è sulle sue tracce. La Gazzetta dello Sportin edicola stamattina riferisce l'interesse del Parma nei suoi confronti. Gli emiliani lo avrebbero individuato per sostituire Bonny, trasferitosi all'Inter.