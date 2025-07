Milan, sfuma Munoz del Real Madrid: va all’Osasuna. Parla Moretto

Come svelato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano , il Milan , nei giorni scorsi, si era interessato ad un talento del Real Madrid , Victor Munoz .

L’esterno offensivo spagnolo, classe 2003, piaceva molto alla dirigenza rossonera, che aveva chiesto informazioni in merito. Tuttavia, il Milan non ha mai presentato un’offerta concreta per il calciatore, che si è quindi trasferito all’Osasuna.