Sfuma un altro obiettivo di calciomercato per il Milan. Secondo Nicolò Schira, Granit Xhaka è vicino a trasferirsi in Arabia, al Neom SC.

Sfuma un altro acquisto per il calciomercato del Milan . Fino a qualche settimana fa erano insistenti le voci riguardo al trasferimento di Granit Xhaka dal Bayer Leverkusen al Milan. I rossoneri si sono poi concentrati su altri obiettivi nel reparto di centrocampo, chiudendo il colpo Ricci e continuando a lavorare per Jashari .

Il capitano della nazionale svizzera, dopo l'addio di Xabi Alonso in direzione Madrid, ritiene conclusa la sua esperienza in Germania. Xhaka non lo ha mai nascosto e, ora che un club si è presentato al Bayer Leverkusen con un'offerta convincente, è pronto a fare le valigie.