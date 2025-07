Calciomercato, Gyokeres diserta il ritiro: Sporting in guerra con l’Arsenal

La tensione tra Sporting e Arsenal per il trasferimento di Viktor Gyokeres, accostato in passato anche al Milan, è alle stelle

La tensione tra Sporting CP e Arsenal per il trasferimento di Viktor Gyokeres, accostato in passato anche al Milan, è alle stelle. L'attaccante svedese, promesso sposo ai Gunners , ha mancato l'appuntamento con l'allenamento pre-campionato, disattendendo la scadenza fissata dal club per sabato alle 17:00.

Gyokeres diserta il ritiro: lo Sporting prepara la multa

Gyokeres aveva già comunicato la sua intenzione di non tornare per la nuova stagione, ma la sua assenza ha portato il club a prendere provvedimenti disciplinari. Lo Sporting ha avviato il ritiro in Algarve senza di lui e, come riportato dal Guardian, intende multare il giocatore, a meno che non presenti una valida giustificazione per la sua mancata presenza.