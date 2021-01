Calciomercato Milan – Maldini, possibile colpo a sorpresa / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Maldini, occasione Dimarco

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nel corso di questa sessione di mercato non è una priorità, ma in vista della prossima stagione, che ci si augura sia piena di impegni di alto livello anche in Europa, il Milan dovrà necessariamente trovare qualche altro rinforzo sulla fascia sinistra, che possa dare il cambio a Theo. Il francese classe 1997 è una garanzia, ma spesso è costretto a tirare il fiato, non essendoci alternative valide.

In questi mesi, dunque, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando varie possibilità e senza dubbio non gli è sfuggito l’ottimo rendimento in queste settimane di Federico Dimarco. Terzino sinistro dell’Hellas Verona, classe 1997, sta facendo la differenza per la squadra di Ivan Juric. Sono già 2 i gol messi a segno, entrambi nelle due gare più recenti ed entrambi molto belli, e 3 gli assist forniti. È tra i giocatori più in forma e che più danno la sensazione di poter migliorare e crescere. Giovane, italiano e forte. Insomma, l’identikit perfetto.

Il Milan potrebbe dunque pensarci. Dimarco è in prestito però all’Hellas, essendo di proprietà dell’Inter. I rossoneri devono augurarsi che gli scaligeri decidano di riscattarlo per 4,5 milioni, altrimenti è difficile che i nerazzurri possano privarsene, soprattutto cedendolo al Milan. La sensazione è, comunque, che alla fine Dimarco possa rimanere a Verona. La dirigenza milanista ha buoni rapporti con la squadra rossoblù: in corso i discorsi per altri giocatori. Ovviamente l’Hellas vorrebbe poi cederlo a una cifra superiore per fare plusvalenza. Una cifra che comunque non dovrebbe essere particolarmente alta e che potrebbe essere alla portata del Milan.

