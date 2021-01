Calciomercato Milan – Mandzukic, Maldini ci pensa: i pro e i contro | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: le novità su Mandzukic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – E’ da diverse ore che si parla di un interesse del Milan per Mario Mandzukic. L’ex centravanti della Juventus potrebbe tornare in Italia e essere lui il vice di Zlatan Ibrahimovic. Il croato, attualmente svincolato, ha voglia di chiudere la sua carriera in grande stile in un club come quello rossonero.

Ma come stanno veramente le cose? Stando alle ultime indiscrezioni apprese dalla nostra redazione, sarebbe stato lo stesso agente Giovanni Branchini ad offrilo al Milan. Si è parlato infatti proprio del croato (e non solo), negli ultimi due incontri avvenuti a Casa Milan. Maldini e Massara ci stanno pensando, non escludendo dunque l’ingaggio dell’attaccante.

La sensazione è che l’affare possa andare in porto, ma il Milan vuole rifletterci attentamente. Il primo dubbio riguarda la condizione fisica: Mandzukic, infatti, viene infatti da un anno e mezzo di inattività. Il secondo è quello relativo allo spogliatoio: il croato ha una personalità molto forte e dunque c’è il rischio che l’equilibrio raggiunto in questi mesi venga minato.

Rischi dunque, ma anche possibilità di fare un salto di qualità non indifferente. Mandzukic, se in condizione, può sostituire perfettamente Ibrahimovic in alcune gare e essere molto utile anche a gara in corso. Giocatori dotati di grande fisicità nel nostro campionato fanno ancora la differenza, così come ha dimostrato lo stesso svedese nel 2020. Inoltre,non sono da sottovalutare le motivazioni del calciatore: Mario vuole riscattarsi dopo essere stato di fatto scaricato dalla Juventus. I tifosi già sognano una coppia gol Ibrahimovic-Mandzukic. Si salvi chi può.