Mercato Milan – L’attaccante si complica, irrompe il Real Madrid / News

Mercato Milan, per Depay concorrenza Real Madrid

E’ già trascorso metà del tempo disponibile per il Milan per puntellare una rosa con qualche lacuna dovuta agli infortuni e non solo. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Soualiho Meité dal Torino, pedina importante per il centrocampo viste le indisponibilità contemporanee di Ismael Bennacer e Rade Krunic. Ma i rossoneri non si fermeranno di certo qui: la priorità difensore centrale rimane, con Fikayo Tomori come primo obiettivo dopo l’infortunio di Mohamed Simakan. Mentre per l’attacco stuzzica, e non poco, il possibile arrivo a parametro zero di Mario Mandzukic, svincolato dopo l’esperienza negli Emirati Arabi.

Il croato sarebbe un colpo fantastico dal punto di vista dell’esperienza e farebbe alzare ulteriormente l’asticella della qualità del Milan. Un arrivo che potrebbe dare una spinta in più verso un obiettivo impensabile a inizio anno: lo Scudetto. Ma è chiaro che questa soluzione sarebbe una sorta di ‘toppa’ momentanea, perché si parla di un contratto di soli sei mesi. Considerando anche un addio di Zlatan Ibrahimovic a fine anno ancora tutto da valutare, è facile notare come ci sia poco su cui appigliarsi nel lungo termine in attacco.

In tal senso il Milan è sempre attento alle occasioni presenti in giro per l’Europa. Una di questa non può che essere Memphis Depay, in scadenza a fine anno con il Lione. L’attaccante olandese, a costo zero, sarebbe un colpo pazzesco dal punto di vista economico ma soprattutto tecnico. Molto spesso accostato al Milan, Depay potrebbe davvero fare al caso del Diavolo, ma attenzione ad una concorrenza, al momento, difficile da fronteggiare. Sì perché, come riporta il portale spagnolo ‘Ok Diario’ sul giocatore ci sarebbe un interesse concreto del Real Madrid. Dopo la cessione di Luka Jovic e l’infortunio di Rodrygo, la coperta di Zinedine Zidane in attacco si è decisamente accorciata. L’ex Manchester United potrebbe fare al caso delle ‘Merengues’, con il Milan che, in caso di vero assalto, potrebbe fare ben poco. Situazione in aggiornamento.

