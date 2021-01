Mercato Milan – Maldini guarda avanti, il difensore per giugno / News

Mercato Milan, Maldini pensa ad un difensore per giugno

Soualiho Meité, Mario Mandzukic e, nelle prossime ore, Fikayo Tomori. In un mercato che va a rilento a causa della crisi economica mondiale dovuta al coronavirus, i rossoneri galoppano alla ricerca di un unico, vero, grande obiettivo: lo Scudetto. E non è finita qua, perché Paolo Maldini e Frederic Massara spingono per Junior Firpo del Barcellona, considerato il vice Theo Hernandez ideale. Idee, intelligenza e soluzioni low cost per una società che sta facendo di tutto per ritornare ai fasti di un tempo.

Un girone d’andata scoppiettante per un Milan che adesso non può e non deve accontentarsi del semplice piazzamento in Champions League. Le principali big di Serie A arrancano, con la sola Inter, distante tre lunghezze, a tenere il passo indiavolato dei rossoneri. La mentalità è cambiata e gli acquisti lo dimostrano. Si punta a terminare la stagione nel migliore dei modi con la solita squadra sapientemente formata da giovani di talento e giocatori di esperienza. Ma una buona dirigenza non può fermarsi soltanto nel presente, deve avere un ampio raggio e lavorare, costantemente, proiettata in avanti.

In tal senso, dall’Olanda, arrivano alcune indiscrezioni che parlano d un interesse del Milan per un difensore centrale: si tratta di Marcos Senesi, classe 1997 in forza al Feyenoord. Secondo quanto riferisce il ‘De Telegraaf’ il giocatore interessa al club rossonero, che lo monitora per la sessione estiva. Il club olandese lo valuta ben 35 milioni di euro, un prezzo decisamente elevato ma, nonostante ciò, la concorrenza di Inter e Real Madrid sembra abbastanza agguerrita. Situazione da monitorare, il Milan non si ferma.

