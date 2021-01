Calciomercato Milan – Che sfida con la Roma per un brasiliano | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: sfida con la Roma

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Otavio è uno dei nomi più seguiti in vista del mercato estivo. Il brasiliano, infatti, sta regalando spettacolo con il Porto, anche se ha un contratto in scadenza nel giugno 2021. Per questo motivo il trequartista interessa a diversi club tra cui il Milan.

Come detto, però, non c’è solo il Milan. Attenzione a Inter, Napoli e soprattutto alla Roma. Secondo quanto scrive il portale Todofichajes.com, il club giallorosso avrebbe fatto nelle ultime ore dei passi avanti per arrivare al brasiliano. Otavio ha una valutazione complessiva di circa 18 milioni di euro, ma ovviamente la prospettiva di perderlo a zero in estate mette in grosso difficoltà il Porto.

Il club portoghese, per venderlo a gennaio, chiede ben 12 milioni di euro. Cifra troppo alta, considerando il contratto in scadenza. Otavio comunque avrebbe già comunicato l’intenzione di lasciare il Portogallo, e quindi Milan e Roma sembrano essere in pole position. Il classe 1995 è un giocatore molto duttile, in grado di posizionarsi anche come ala sinistra e come ala destra, anche se il ruolo naturale è quello di trequartista.

Attenzione però, come noto, anche al nome di Florian Thauvin. Il francese, infatti, resta sempre un obiettivo concreto del Milan per l’estate. Anche lui ha contratto in scadenza nel giugno 2021 e anche lui non sembra intenzionato a rinnovarlo con l’Olympique Marsiglia. Su Thauvin ci sono diverse squadre, ma Maldini è alla finestra in attesa di sviluppi. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: il Milan è davvero scatenato sul mercato. Ecco tutte le nostre notizie di Calciomercato. VAI AL LINK