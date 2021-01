Calciomercato Milan – Terzino sinistro: spunta un nome inaspettato | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: idea per la fascia

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan è stata la squadra che più di tutti si è mossa in questo mercato invernale. Soualiho Meite, Mario Mandzukic e Fikayo Tomori hanno aumentato la profondità della rosa di Pioli, che fino a questo momento ha ancora tre competizioni da disputare.

Il mercato rossonero, però, potrebbe anche non essere finito qui. Maldini e Massara, infatti, cercano un terzino sinistro che possa alternarsi a Theo Hernandez. Il primo obiettivo è Junior Firpo del Barcellona, ma, secondo quando appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, non sembrano esserci spiragli per il suo approdo in rossonero. Non ci sono stati nelle scorse ore dei nuovi contatti tra il Milan e il club blaugrana.

La dirigenza, dunque valuta delle possibili alternative. Attenzione ai nomi di Matias Vina del Palmeiras, Iago dell’Augsburg, Nuno Mendes dello Sporting Lisbona e Jordan Amavi del Marsiglia, ma spunta in queste ore anche un altro profilo. Stando a quanto riportato dalla trasmissione Tiki Taka, sarebbe stato proposto Achraf Lazaar. Quest’ultimo conosce bene il calcio italiano, avendo già vestito nel corso della sua carriera le maglie di Varese, Palermo, Benevento e Cosenza.

Laazar attualmente in forza al Newcastle, ha un contratto in scadenza nel giugno 2021. Questo è il motivo per cui il marocchino potrebbe interessare al Milan, visto che il classe 1992 avrebbe deciso di rescindere il contratto con il club inglese. Per lui solo tre presenze in questa stagione, a testimonianza di come non rientri più nel progetto del Newcastle. Insomma, il Milan è alla finestra in attesa di nuovi sviluppi: Laazar sarà l'ultimo colpo di questa sessione invernale?