Calciomercato Milan – Si valuta una grande tentazione. Le ultime | News

Milan, le ultime dal calciomercato: si pensa a un ex Juventus

Secondo Tuttosport, in edicola questa mattina, il calciomercato del Milan potrebbe non essere terminato. Maldini e Massara, infatti, hanno acquistato in questa sessione Meite, Mandzukic e Tomori, ma l’obiettivo è quello di rinforzare ulteriormente la rosa nel caso in cui ci fossero nuove occasioni.

Stando a quando scritto dal quotidiano torinese, il Milan sarebbe valutando Douglas Costa. L’esterno d’attacco, di proprietà della Juventus, in questa stagione è in prestito al Bayern Monaco. Il brasiliano, a seguito di numerosi problemi fisici, è tornato in Germania, ma ha trovato poco spazio nella squadra allenata da Flick. Totalizzate 19 presenze, ma solo 6 da titolare e soprattutto soli 654 minuti, per una media dunque di 34 minuti a partita. Il club tedesco ha già annunciato alla Juventus che non riscatterà il giocatore, e dunque i bianconeri possono cercare eventualmente una nuova sistemazione.

Il Milan ci sta pensando, anche se c’è un grosso ostacolo relativo all’ingaggio. Douglas Costa, infatti, guadagna ben 6 milioni di euro a stagione. In rosa solo Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic hanno un compenso così alto. L’ostacolo ingaggio dunque non è indifferente, ma la tentazione è forte, visto che il brasiliano diventerebbe l’ennesima alternativa di qualità a disposizione di Pioli.

Tra l'altro Castillejo, nel caso in cui andasse in porto questa operazione, potrebbe decidere anche di tornare in Spagna. Ricordiamo che il Milan sta valutando anche la possibilità di ingaggiare Florian Thauvin, in scadenza di contratto con il Marsiglia. Vedremo cosa succederà, ma Douglas Costa può essere una tentazione da… scudetto.