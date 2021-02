Panchina Milan – Pioli nel presente, in futuro arriva il big | News

Panchina Milan – Pioli nel presente, in futuro arriva il big

Il Milan di Stefano Pioli dopo tanti anni è tornato ad essere realmente una squadra competitiva e per la prima volta dal 2011 ha girato in testa alla classifica dopo il girone di andata. I rossoneri sono un gruppo molto unito e affiatato, hanno trovato un’importante alchimia sia in campo che fuori, frutto di una visione finalmente comune all’interno della dirigenza, ma anche del grandissimo lavoro svolto dal tecnico di Parma sul campo.

Tuttavia, dalla Spagna riportano una notizia che avrebbe assolutamente del clamoroso. Pep Guardiola, che ha da poco prolungato il proprio contratto con il Manchester City fino al 2023, non ha mai nascosto la voglia di tornare in Italia per allenare. Stando a quanto scritto nella giornata di ieri dal sito diariogol.com, dopo aver vinto in Spagna, in Germania e in Inghilterra, il progetto di giovani del Milan sarebbe l’ideale per il tecnico catalano. E l’idea di andare al Milan non dispiacerebbe affatto a Guardiola.

Ovviamente la notizia non riguarda il presente e nemmeno il futuro prossimo, ma non così lontano. Il portale iberico, infatti, riporta già di un possibile contatto avvenuto tra le parti, con Guardiola che sarebbe l’obiettivo del Milan del futuro una volta tornato tra i grandi. Sogno o realtà? Staremo a vedere, di certo c’è che ad oggi il futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera è assolutamente certo e con ogni probabilità si potrebbe iniziare a trattare il rinnovo già nei prossimi mesi.

