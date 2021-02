Calciomercato Milan – Thauvin, assist a Maldini. Il punto | News

Obiettivo Thauvin: le ultime sul calciomercato del Milan

Il calciomercato è terminato, ma il Milan è sempre molto attivo. Paolo Maldini e Frederic Massara valutano già eventuali nuovi innesti in vista della prossima stagione. Secondo Tuttosport, uno dei ruoli nei quali la dirigenza rossonera interverrà è quello del trequartista di destra, visto che probabilmente c’è un dislivello rispetto alla fascia sinistra in cui sono Rafael Leao e Rebic.

Il Milan è in contatto da diversi mesi con l’agente di Florian Thauvin. Il francese ha già scelto da tempo di non rinnovare il suo contratto con l’Olympique Marsiglia, in scadenza nel giugno 2021, e dunque ha ricevuto diverse proposte interessanti. Quella che lo intriga di più è proprio quella rossonera: Thauvin sarebbe anche disposto ad abbassare la sua richiesta iniziale di 3,5 milioni di euro. Con un calciomercato pesantemente condizionato dal coronavirus, i parametri zero giocano un ruolo decisivo per rafforzare le proprie rose senza appesantire il bilancio.

Il nodo, però, è sempre quello relativo alle commissioni. Anche l’agente di Thauvin, infatti, punta a dei compensi personali più alti, cosa che frena il Milan. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che comunque potrebbe dare un grande contributo alla squadra di Pioli dal punto di vista tecnico. Oltre al francese, però, si segue anche Otavio del Porto, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2021.

A svelare comunque l’interesse per Thauvin è stato lo stesso Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, in un’intervista rilasciata lo scorso novembre: “E’ un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante. E’ un giocatore di alto livello. Non è il prototipo di giocatore che abbiamo preso in questi due anni, per età diciamo. Però quello che diciamo sempre noi è che il mix giusto sia tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino in più d’esperienza che possano dare qualcosina in più. Sicuramente è un profilo che va seguito”. Insomma, staremo a vedere. Calciomercato Milan: non solo Thauvin. Due talenti nel mirino. VAI ALLA NOTIZIA>>>