Calciomercato Milan – Diavolo, occhi sull’erede di Donnarumma | News

Calciomercato Milan: ecco chi potrebbe esserci dopo Donnarumma

Il calciomercato del Milan a gennaio si è chiuso con tre colpi in entrata. Il rinnovo di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, nelle prossime settimane, poi, sarà la ciliegina sulla torta rossonera. Il portiere del Diavolo, così come Hakan Çalhanoğlu, andrà in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno e, pertanto, urge che le parti firmino al più presto un nuovo accordo.

Le trattative, come noto, vanno avanti da qualche tempo. Donnarumma, in rossonero, percepisce 6 milioni di euro l’anno; il Diavolo gliene offre quasi 8 per restare, il suo agente, Mino Raiola, ne chiede invece circa 10. Ci sarà da lavorare ancora un po’ per la permanenza del numero 99 a Milano ma siccome questa è la volontà del ragazzo, alla fine, si troverà un’intesa che soddisfi tutte le parti in causa.

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, non si fermano però mai. Nel frattempo, nonostante le finestre ufficiali di calciomercato siano chiuse, continuano a monitorare giocatori per il Milan. Tra questi l’erede di Donnarumma. In Inghilterra, infatti, parlano di un interesse del Milan per Vincent Angelini, classe 2003, estremo difensore scozzese di chiare origini italiane. Nel Regno Unito se ne parla benissimo.

Attualmente, Angelini milita nelle giovanili del Celtic Glasgow ma avrebbe già fatto sapere di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza. Vuole andare via in estate ed il Milan ha fiutato l’affare, inserendosi nella corsa al cartellino del giovanissimo portiere. Nelle intenzioni della società, sarebbe lui il ragazzo da crescere alle spalle del titolare Donnarumma, il quale, alla sua età, già vantava due anni da numero uno inamovibile del Milan in Serie A.

Non sarà facile, però, portare Angelini in rossonero. Il Milan, infatti, dovrà battere soprattutto la concorrenza del Manchester United che, da tempo, ha messo gli occhi sul ragazzo e che, si dice, avrebbe già mosso i primi passi con il suo entourage. Cresciuto nel vivaio del Celtic, Angelini ha iniziato a far parlare di sé nel 2017, quando risultò uno dei giocatori più bravi al prestigioso ‘Marc Overmars International Tournament‘, uno dei tornei giovanili più prestigiosi e famosi d’Europa.

Il Milan, dunque, può aver trovato l'erede di Donnarumma. Ma occorre sbrigarsi.